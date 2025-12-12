«Ария», «Март» и «Елки 12»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты группы «Ария», Сергея Лазарева, Дианы Арбениной, итальянского певца Pupo, а также симфонического оркестра Lumisfera с исполнением новогодних композиций. В театрах представят моноспектакль Вячеслава Стародубцева, постановки «Март», «Мифы. Сегодня», а также опера «Садко». На выставках покажут старинные елочные игрушки, а также изделия и продукцию челябинских брендов и мастеров. В кинотеатрах появятся фильмы «Елки 12», «Вечность» и «Новый Год на связи».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Группа "Ария"

Концерты

В концертном зале имени Прокофьева 13 декабря пройдет выступление «Мелодия судьбы». На сцену выйдет участница шоу «Голос» и «Романтика романса», заслуженная артистка России Нина Шацкая. Вместе с ней выступит Молодежный симфоджаз-оркестр Антона Бугаева. В программу концерты вошли песни «В праздничную ночь», «А снег идет», «Берегись автомобиля», «В нашем городе дождь», «Колыбельная для Умки», «Песня о Волге» и многие другие известные композиции. Стоимость билета 1,1 тыс. до 2 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 13 декабря состоится концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы». Артистка презентует поклонникам песни из нового альбома Bloody Mary, а также известные хиты «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж». Стоимость билета от 5,5 тыс. до 8 тыс. руб. 12+

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Pupo

Во Дворце спорта «Юность» 13 декабря выступит известный итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци), известный многим по хитам 1970-1980-х годов Gelato al Cioccolato, Su Di Noi, Firenze Santa Maria Novella. Артист исполнит эти и другие песни из своей большой дискографии. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 15,5 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 14 декабря пройдет концерт рок-группы «Ария». Коллектив в 2025 году отмечает свое 40-летие. «Ария» готовит особенное шоу, чтобы исполнить лучшие хиты за всю свою карьеру, которая включает в себя 13 полноформатных альбомов и десять концертных релизов. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. руб. 12+

В МТС Live Холле 17 декабря выступит оркестр Lumisfera с праздничной программой «Волшебный свет Рождества». Музыканты исполнят мелодии из балета «Щелкунчик», пролога к «Гарри Поттеру», саундтрека к мультфильму «Анастасия», рождественские хиты Last Christmas и Jingle Bell Rock, а также другие композиции, которые ассоциируются с предстоящим праздником. Концерт пройдет в сопровождении светодиодных свечей. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 7 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 18 декабря пройдет концерт Сергея Лазарева в рамках его тура «Шоумен». Поклонников артиста ждут новые песни и уже полюбившиеся хиты, эффектная хореография, масштабные декорации, спецэффекты и яркие костюмы. Стоимость билета от 5 тыс. до 11 тыс. руб. 16+

Спектакли

В театральном пространстве «Свобода» 13 декабря представят спектакль «Мифы. Сегодня». Авторы решили поэкспериментировать и представить свое виденье того, как бы мифы Древней Греции звучали сегодня. Известные герои сказаний будут решать свои проблемы в условиях наших дней. Стоимость билета 700 руб. 16+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 14 декабря состоится опера «Садко» по постановке Вячеслава Стародубцева. На сцене развернется сюжет о приключениях новгородского гусляра, который попадает в подводный мир. Зрителей ждут яркие декорации, костюмы, видео-арт, а также световое оформление сцены. Стоимость билета от 50 руб. до 3 тыс. руб. 12+

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Виктор Сухоруков

В театре драмы Наума Орлова 15 декабря состоится моноспектакль актера, народного артиста РФ Виктор Сухорукова. Творческий вечер будет наполнен множеством монологов артиста на самые разные темы, волнующие каждого: о встречах — состоявшихся и нет, о настоящей дружбе, о предательстве, о печали и счастье, любви и преданности. Стоимость билета 3,8 тыс. руб. 12+

В mini театре 19 декабря состоится премьера спектакля «Март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 900-1000 руб. 18+

Выставки

В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых с 17 декабря откроется выставка старинных елочных игрушек. Украшения взяты из частной коллекции челябинки Елизаветы Писаренко, которая собирает экспонаты уже 13 лет. На выставке представлены не только игрушки из России, но и Германии разных времен. Вход свободный, по записи.

В Центре международной торговли с 18 по 21 декабря пройдет новогодний «ЧЕ МАРКЕТ». На ней челябинские бренды представят свою одежду, украшения, парфюмерию, косметику, а местные мастера — изделия ручной работы, различные деликатесы и многое другое. Маркет будет наполнен атмосферой предстоящего Нового года. Стоимость входного билета 100 руб.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 18 декабря выйдет фильм «Елки 12». В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помирить его маму и папу. В главных ролях Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков и другие известные актеры. 12+

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Рузиль Миникаев

В кинотеатрах Челябинска с 18 декабря выйдет еще один новогодний фильм — «Новый Год на связи». Шестиклассник Егор и его отец Олег увлекаются радиотехникой. Глава семейства работает на вахте в Усть-Куте и ежедневно выходил в радиоэфир. 30 декабря Олег выезжает на рабочее задание и пропадает, не выходя на связь. Его сын Егор решает, что папа попал в беду и отправляется на его поиски. Главные роли сыграет Данила Пузырев и Денис Маган. 12+

С 18 декабря в кинотеатрах также можно посмотреть фильм «Вечность». После смерти Джоан попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором. Ей нужно решить, с кем она готова провести вечность — с умершим в молодости возлюбленным или мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью. Главные роли сыграли Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. 18+

Ольга Воробьева