«Буматика» завершила строительство первого этапа экотехнопарка в Лысьве

ООО «Буматика» завершило строительство и ввод в эксплуатацию ключевых объектов первого этапа полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) — участков захоронения и компостирования, сообщает пресс-служба компании. Вместе с уже действующим комплексом сортировки это формирует первый в Лысьвенском городском округе полноценный экотехнопарк замкнутого цикла.

Новые объекты являются продолжением созданной инфраструктуры, в которую ранее уже вошли участок обработки (сортировки) отходов, административно-бытовой корпус, гараж и автоматизированная весовая. Запуск участка компостирования позволит перерабатывать органическую фракцию отходов в полезный продукт, а современный полигон, соответствующий новым, современным экологическим требованиям, обеспечит безопасное размещение неперерабатываемых остатков, уточняют в компании.

«Открытие полного комплекса с участками захоронения и компостирования отходов — это знаковое событие для территории. Оно позволяет уже сегодня решить все основные проблемы в сфере обращения с отходами вплоть до 2050 года, а также вывести Лысьвенский городской округ в число передовых муниципалитетов в экологической политике»,— подчеркнул глава Лысьвенского городского округа Александр Пермяков.

Экотехнопарк «Лысьва», устройством которого занимается ООО «Буматика», станет важным элементом системы обращения с отходами для Лысьвы, Чусового, Кизела и Гремячинска. Старые свалки подлежат закрытию с 1 января 2026 года. Суммарная численность обслуживаемого населения превышает 150 тыс. человек. Общая площадь экотехнопарка составит 27 га, мощность комплекса обработки — 50 тыс. тонн в год. Срок службы — до 2050 года. Строительство объекта велось в рамках концессионного соглашения.