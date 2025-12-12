154 очистительные машины вышли на дороги Удмуртии в ночь на 12 декабря

154 комбинированных дорожных машин (КДМ), включая автогрейдеры и погрузчики, работали ночью с 11 по 12 декабря. Об этом сообщил министр транспорта республики Геннадий Таранов.

Фото: министр транспорта Удмуртии Геннадий Таранов

В целом за сутки было использовано более 2 тыс. т противогололедного реагента, в их числе — 300 т галита. На данный момент на дорогах региона находится 78 КДМ.

Напомним, среди противогололедных материалов самый большой запас у Удмуртии — чистая соль. 7,5 тыс. т соли заготовлено для использования на федеральных трассах региона. За декабрь было применено уже 10% всех запасов.

Владислав Галичанин