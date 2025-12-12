Основатель Freedom Holding Тимур Турлов купит казахстанский «Транстелеком»

Основатель международной финансовой группы Freedom Holding Тимур Турлов покупает телекоммуникационную казахстанскую компанию «Транстелеком». Об этом изданию «Курсив» сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Стороны достигли согласия по ключевым параметрам сделки и переходят к этапу получения государственных регуляторных одобрений»,— сообщили в пресс-службе. Там рассказали, что период рассмотрения стратегии дальнейшего развития компании займет время, а потому изменений в управленческой команде и действующей операционной модели «Транстелекома» на первом этапе не планируется.

На общем собрании акционеров 11 декабря был утвержден обновленный состав совета директоров ТОО «Unit Telecom», пишет издание. Некоторые прежние члены совета были освобождены от своих полномочий. В новый состав вошли Каспарс Кукелис и Тимур Искаков, а председателем СД назначен Нурлан Арынгазиев.

АО «Транстелеком» — оператор связи Казахстана, который работает в сфере телекоммуникаций, цифровизации решений и системной интеграции для IT, связи, автоматизации и энергетики. Предприятие было создано в 1998 году.