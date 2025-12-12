Производитель питьевой воды начал выпускать соки в Калининграде

ООО «Балтийский парус» запустило в Калининграде линию по разливу натуральных соков. Компания прежде специализировалась на производстве питьевой воды в области, сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства.

Линия по выпуску натуральных соков

Фото: Пресс-служба Минсельхоза Калининградской области

Фото: Пресс-служба Минсельхоза Калининградской области

Компания намерена ежемесячно выпускать более 3 млн упаковок напитков под маркой «Балтийский фреш». Потребителям предлагаются яблочный, вишневый, апельсиновый и томатный соки.

Мощности завода оценил губернатор области Алексей Беспрозванных. Он посетил цех в ходе рабочего выезда.

Татьяна Титаева