Облсуд оставил в СИЗО бывшего замначальника полиции челябинского ГУ МВД

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Решение принято 12 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Адвокаты обвиняемого пытались обжаловать постановление Центрального районного суда от 31 октября, которым Сергею Федерягину продлили срок ареста до 17 декабря. Сторона защиты просила его отменить и избрать иную более мягкую меру пресечения. Но апелляционная инстанция не нашла для этого оснований.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Федерягина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 17 декабря 2024 года. По версии следствия, бывший замначальника полиции ГУ УМВД получил взятку в размере не менее 700 тыс. руб. за покровительство продажам сильнодействующих лекарственных препаратов без лицензии в Коркино. Деньги он получал в 2021-2023 годах от учредителя коммерческой организации, который владеет сетью аптек в городе, считает следствие.

Сергей Федерягин вину не признает.