Кабардино-Балкария нарастила экспорт яблок на 40% в 2025 году

Северо-Кавказское управление Россельхознадзора с января по ноябрь 2025 года проконтролировало отгрузку 161 тыс. т свежих яблок из Кабардино-Балкарии. Этот показатель превысил прошлогодний на 39,3%, когда из республики ушло чуть более 115 тыс. т. Россельхознадзор провел тщательные проверки, включая лабораторные анализы каждой партии. Эксперты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в КБР не нашли карантинных вредителей и объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крупнейший потребитель — Москва и Подмосковье. Туда отправили 10,2 тыс. т фруктов. Санкт-Петербург с Ленинградской областью получили почти 3 тыс. т. Свердловская область импортировала 2,2 тыс. т, Ростовская — 1 тыс. т.

Рост экспорта начался рано. За первые четыре месяца 2025 года из КБР отгрузили 79,5 тыс. т яблок — на 60% больше, чем годом ранее. К августу-октябрю накопили еще 37 тыс. т с плюсом в 31% к 2024-му. Садоводы расширили географию: фрукты ушли в 47 регионов РФ. Они также начали экспорт в Казахстан и Белоруссию.

Местные компании усилили производство. Правительство КБР поддержало их по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Сады в республике занимают тысячи гектаров, урожай 2025 года порадовал объемами. Россельхознадзор выдал тысячи карантинных сертификатов. Фермеры соблюдают фитосанитарные нормы, что гарантирует спрос.

Соседи тоже активизировались. Карачаево-Черкесия нарастила отгрузки в 13 раз — до 2,3 тыс. т к марту. Ставрополье и Краснодарский край поставляют яблоки в Свердловскую область. Северный Кавказ укрепляет позиции на внутреннем рынке. Потребители в центральных регионах получают свежий урожай без импортных рисков.

Станислав Маслаков