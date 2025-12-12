В Яроблдуме в День Конституции прошел правовой экзамен

В День Конституции РФ в Ярославской областной думе прошла межрегиональная акция «Правовой экзамен», в которой приняли участие студенты вузов и члены Молодежного парламента. Акция была приурочена к празднованию Дня Конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В ходе мероприятия участники ответили на 32 вопроса, охватывающие темы прав и свобод граждан, федеративного устройства, системы публичной власти и местного самоуправления. Правовой экзамен также проводился в муниципалитетах Ярославля и других округах области, включая Гаврилов-Ямский, Пошехонский, Некоузский, Переславль-Залесский и Борисоглебский.

Заместитель председателя областной думы Антон Капралов подчеркнул важность знания Конституции для каждого гражданина: «Конституция РФ – моя настольная книга. В ней есть все главные правовые основы функционирования нашего государства. Все свои депутатские запросы я начинаю с Конституции РФ»,— отметил он.

День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. Главный закон страны определяет основы государственного строя и гарантирует права и свободы граждан. В 2025 году Конституции Российской Федерации исполнится 32 года.

Антон Голицын