Сайт по «пробиву» FizCheck закрылся на технические работы

На сайте сервиса FizCheck указано, что на платформе проводится техническое обслуживание. В уведомлении отмечается, что пользователи при необходимости могут войти в личный кабинет или обратиться в службу технической поддержки.

По данным Telegram-канала Baza, суд пришел к выводу, что платформа способствовала мошенничеству, препятствовала работе правоохранительных органов и нарушала требования законодательства о защите персональных данных.

При этом сайт FizCheck не числится в реестре запрещенных ресурсов Роскомнадзора. FizCheck предоставляет возможность проверки физических лиц и компаний. Сервис отображал сведения из ЕГРН, информацию о долгах, штрафах, судебных разбирательствах, банкротствах, розыске, налоговых обязательствах, а также данные о действительности паспортов.

