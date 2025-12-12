«Ростелеком» досрочно присоединил кстовские номера к Нижнему Новгороду

Сотрудники нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» в ноябре организовали переключение нумерации городских номеров Кстово и Кстовского округа на Нижний Новгород (по решению властей округ вошел в состав города).

Теперь при звонках из областного центра на кстовские номера не надо набирать код 8(831) — как и в Нижнем Новгороде, в Кстовском округе семизначные номера на стационарных телефонах.

«Это была абсолютно нетривиальная задача даже для “Ростелекома”, потому что подобных присоединений не было давно. Были переключены тысячи абонентов, как физлиц, так и юрлиц. Самое сложное при этом было обеспечить бесперебойную связь с аварийными и специальными службами: жители не могли не получить доступ к каналу 112. В течение двух месяцев у нас была титаническая подготовка к перенумерации Кстовского округа на Нижний Новгород. Внутренне мы ставили себе задачу завершить этот переход до 31 декабря. 1 ноября мы предупредили всех клиентов и выполнили эту важную задачу досрочно 26 ноября», — рассказал директор филиала Евгений Петров. По его словам, в этом плане «Ростелеком» первым из компаний завершил присоединение Кстовского округа к Нижнему Новгороду по своему профилю связи.

Иван Сергеев