В Челябинской области задержали подозреваемых в краже выплат у участника СВО

В Челябинской области сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Ростовской области задержали подозреваемых в краже более 2,5 млн руб. у участника специальной военной операции (ч. 4 ст.158 УК РФ). Их отправили в следственный изолятор, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в личном telegram-канале.

По информации полиции, в правоохранительные органы обратился участник СВО, лечившийся в больнице в Ростове-на-Дону. Он сообщил, что весной в Челябинской области неизвестные предложили помочь ему восстановить документы, трудоустроиться и заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. После открытия счета в банке они обманули гражданина и забрали его зарплатную карту себе. Вскоре военнослужащего с ранением госпитализировали. Пока он проходил лечение, неизвестные похитили со счета 2,5 млн руб. выплат за участие в СВО. Следствие также установило, что один из злоумышленников звонил с телефона, привязанного к счету, в банки для получения займов на имя участника спецоперации.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых. В офисе и по местам их проживания провели обыски, изъяты телефоны, карты и другие улики. Установлен также третий участник группы, который, по версии следствия, снимал похищенные средства. Сообщник добровольно прибыл в отдел полиции и передал все деньги.

Виталина Ярховска