Нижегородская лаборатория выявила превышение содержание антибиотика в колбасе

Сотрудники лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках пищевого мониторинга со 2 по 10 декабря выявили в образцах колбасы превышенное содержание показателя «окситетрациклин». Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области 12 декабря.

Название производителя колбасы не приводится. В управлении пояснили, что окситетрациклин — это антибиотик для лечения животных, включая свиней и коров, от бактериальных инфекций. Его присутствие в продуктах питания вызывает у надзорного ведомства «беспокойство». Там отметили, что из-за чрезмерного использования антибиотиков в животноводстве развиваются устойчивые бактерии, а это снижает эффективность препаратов при лечении людей. Также у некоторых людей возможны аллергические реакции.