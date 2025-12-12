В Ульяновской области ликвидирован межрегиональный канал наркотрафика

Жителю Ульяновска, обвиняемому в покушении на преступление по распространению наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1) грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. О ликвидации межрегионального канала распространения наркотиков и аресте перевозчика мефедрона в пятницу сообщила полиция Ульяновской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ульяновской области при поддержке бойцов Росгвардии на автодороге А-151 «Цивильск-Ульяновск» в Цильнинском районе Ульяновской области задержали 41-летнего, нигде не работающего и ранее неоднократно судимого жителя областного центра, который перевозил с целью сбыта партию наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере. В багажном отсеке автомобиля был обнаружен пакет с синтетическим наркотиком метадоном весом около 1 кг. Как было установлено следствием, подозреваемый получил крупную партию наркотических веществ в Санкт - Петербурге, намереваясь доставить ее в Ульяновскую область для дальнейшей реализации среди потребителей путем закладок.

Также в кармане верхней одежды задержанного был обнаружен стрип-пакет с двумя граммами метадона, предназначенный для личного потребления. В момент задержания сам распространитель находился в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем был составлен административный протокол об употреблении наркотических средств (ст. 6.9 КоАП РФ, от штрафа 5 тыс. руб. до ареста на 15 суток).

А дальнейшем, в ходе обследования жилища задержанного в Заволжском районе Ульяновска, наркополицейскими были обнаружены упаковочные материалы, оборудование для фасовки и 30 граммов метадона, подготовленного для мелкооптовых продаж.

Андрей Васильев, Ульяновск