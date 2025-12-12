WP: Трамп хочет приравнять марихуану к обезболивающим

Президент США Дональд Трамп хочет ослабить федеральные ограничения на выращивание и распространение марихуаны, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на многочисленные источники в администрации.

Фото: Al Drago / Reuters Дональд Трамп

По словам источников газеты, президент обсудил этот вопрос по телефону со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он хочет издать указ, предписывающий федеральным агентствам переквалифицировать марихуану из препаратов категории I (высокий потенциал злоупотребления, не разрешен в медицинских целях) в категорию III, что приравняет ее по степени контроля к некоторым распространенным обезболивающим и другим препаратам, отпускаемым по рецепту.

Этот шаг не приведет к легализации или декриминализации марихуаны, но снимет барьеры для исследований и увеличит прибыль легального бизнеса, отмечает WP. А потому котировки акций американских производителей марихуаны взлетели на внебиржевых торгах в США. Акции Tilray Brands выросли на 28%, а SNDL, Canopy Growth и AdvisorShares Pure US Cannabis растут в диапазоне от 12,5% до 36,5%.

Кирилл Сарханянц