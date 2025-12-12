Эффект от бережливых технологий в Петербурге за год оценили в 2 млрд рублей

Экономический эффект предприятий Петербурга за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» в 2025 году составил более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Регионального центра компетенций (РЦК).

За 2025 год к проекту присоединились 68 петербургских компаний. Из них 43 работают в секторе обрабатывающей промышленности, 18 — в строительстве и четыре предприятия в транспортной отрасли.

По словам вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина, участие в этом проекте помогает предприятиям обеспечивать рост эффективности производства за счет высвобождения внутренних ресурсов, что крайне важно в условиях кадрового дефицита. За шесть лет реализации проекта в городе суммарный экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 13 млрд рублей.

РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда» в Петербурге. Орган был создан в 2019 году на базе АНО «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе» под руководством городского комитета по труду и занятости населения.

Центр оказывает предприятиям помощь в оптимизации процессов и внедрении бережливых технологий, организации рабочих мест, оптимизации внутренней логистики, в разработке систем премирования и KPI и прочее.

Владимир Колодчук