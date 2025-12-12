Новак: Россия делает все для защиты своих золотовалютных резервов

Россия прилагает максимум усилий для защиты своих золотовалютных резервов, заявил вице-премьер Александр Новак в комментарии RT. Он подчеркнул, что незаконное изъятие активов России абсолютно неприемлемо для страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас»,— сказал вице-премьер.

Сегодня Банк России объявил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за блокировки российских активов. Поводом стал ущерб, вызванный заморозкой средств, который включает заблокированные средства Центробанка, стоимость замороженных ценных бумаг и упущенную выгоду. Сумма иска в сообщениях СМИ оценивается не менее чем в €200 млрд, однако официальный размер не уточняется.

Господин Новак отметил, что действия ЕС считаются Россией попытками незаконно экспроприировать активы, и правительство вместе с Центральным банком готово применять все возможные меры для их защиты.

С февраля 2022 года Евросоюз и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов, из которых €185 млрд находятся именно в депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время пытается добиться бессрочной заморозки этих средств и обсуждает возможность передачи активов Украине в рамках так называемой схемы «репарационного кредита», планируемой на 2026–2027 годы. Это предусматривает изменение текущего механизма продления блокировки раз в шесть месяцев на бессрочный режим.