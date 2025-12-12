В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по делу о реабилитации нацизма
В Удмуртии утвердили обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя по обвинению в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что в марте 2025 года обвиняемый разместил в Интернете текст с ложными сведениями о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Обвиняемый признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано в Верховный суд Удмуртии для рассмотрения.