В Ростовской области памятник лагеря военнопленных получил охранный статус

Правительство Ростовской области установило охранные зоны для объекта культурного наследия регионального значения — Дома помещика в Миллерово. В этом здании в 1942 году размещался немецкий штаб и тюрьма лагеря Дулаг-125. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на сайт областного правительства.

Согласно опубликованным данным, также утверждены требования к градостроительным регламентам на этих территориях. Любая хозяйственная или строительная деятельность около памятника будет строго контролироваться для обеспечения его сохранности.

По информации правительства Ростовской области, Миллеровская яма (лагерь Дулаг-125) функционировала с июля по декабрь 1942 года. За этот период погибли около 40 тысяч человек. Неподалеку от лагеря в ходе поисковых работ в 2020 году обнаружили расстрельную яму. По состоянию на 2022 год на месте нашли останки более 250 мирных жителей, включая 12 детей и 14 женщин.

Оригинал проекта зон охраны передан на хранение в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Валентина Любашенко