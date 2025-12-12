Группа «Арнест» запустила третью линию на заводе в Ульяновске

Компания «Арнест Упаковочные Решения» заявила, что вносит свой вклад в развитие Ульяновской области, запустив на своем местном заводе третью линию. В своем официальном сообщении компания называет новое оборудование мегалинией, мощность которой составит рекордные 1 млрд алюминиевых банок в год.

«Совокупные производственные мощности компании не только позволят полностью обеспечить потребность в алюминиевой упаковке для напитков, но и создадут потенциал для развития рынка отечественных напитков на несколько лет вперед», — заявил Алексей Сагал, президент Группы «Арнест».

Запуск третьей линии стал завершением масштабного инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей, который включил в себя также строительство склада готовой продукции площадью более 25 тыс. кв. м, отмечает производитель. В компании также сообщили, что объем инвестиций в расширение производства и складских мощностей составил 8,4 млрд руб.

После выхода новой линии на проектную мощность и с учетом двух первых линий предприятие сможет выпускать более 2,5 млрд алюминиевых банок в год. Общий объем инвестиций «Арнест Упаковочные Решения» в создание и расширение предприятия в Ульяновске достиг 22 млрд руб. «Благодаря запуску новой производственной линии и открытию крупного склада количество ульяновцев, занятых на заводе, превысило 230 человек»,— приводятся в сообщении компании слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских.