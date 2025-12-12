Пенсии за январь выплатят досрочно до Нового года

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил о досрочной выплате январских пенсий части получателей. Речь идет о тех, чья дата получения приходится на первые 12 дней января и кто использует банковские карты.

«Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — заявил министр журналистам (цитата по ТАСС).

Для пенсионеров, которым выплаты доставляет «Почта России», график останется стандартным. Изменения коснутся только получающих деньги на карту.