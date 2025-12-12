В Ростовской области усилили контроль над лесами в преддверии Нового года

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ввело усиленное патрулирование лесных массивов перед новогодними праздниками для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным властей, в ноябре и декабре — начале работы елочных базаров — активизируется выходы в лесных массивах браконьеров. Инспекторы и сотрудники правоохранительных органов ведут круглосуточное наблюдение, особенно в местах произрастания молодняка. Кроме того, в регионе созданы мобильные оперативные группы, а также установлены фотоловушки для фиксации нарушителей.

В министерстве напомнили, что за незаконную рубку одного хвойного дерева предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тыс. руб. и возмещение ущерба. При использовании бензопил или транспортных средств штраф составляет от 4 до 5 тыс. руб. с конфискацией техники. За вырубку двух и более деревьев браконьерам грозит уголовная ответственность — лишение свободы до двух лет и штраф от 100 до 200 тыс. руб. В предновогодний период с 1 ноября по 30 декабря размер ущерба удваивается.

Константин Соловьев