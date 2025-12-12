Главком ВМФ Александр Моисеев стал четвертым адмиралом флота в истории РФ
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев получил звание адмирала флота. Он стал четвертым военачальником, удостоенным этого звания в истории Российской Федерации.
Александр Моисеев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Официально о получении господином Моисеевым звания стало известно из обновления на сайте Минобороны. 9 декабря с получением звания главкома поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Согласно публикации в Telegram-канале главы региона, высокое звание Александру Моисееву «недавно» присвоил президент России Владимир Путин.
В последний раз звание адмирала флота присваивалось в России в 2006 году — главкому ВМФ Владимиру Масорину. Однако звание не всегда соответствует должности главнокомандующего. Четыре флотоводца, занимавших пост главкома ВМФ после господина Масорина, оставались адмиралами.