Главком ВМФ Александр Моисеев стал четвертым адмиралом флота в истории РФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев получил звание адмирала флота. Он стал четвертым военачальником, удостоенным этого звания в истории Российской Федерации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Моисеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Официально о получении господином Моисеевым звания стало известно из обновления на сайте Минобороны. 9 декабря с получением звания главкома поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Согласно публикации в Telegram-канале главы региона, высокое звание Александру Моисееву «недавно» присвоил президент России Владимир Путин.

В последний раз звание адмирала флота присваивалось в России в 2006 году — главкому ВМФ Владимиру Масорину. Однако звание не всегда соответствует должности главнокомандующего. Четыре флотоводца, занимавших пост главкома ВМФ после господина Масорина, оставались адмиралами.

Степан Мельчаков