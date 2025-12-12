Главврача больницы в Башкирии подозревают в получении взяток

Главный врач Красноусольской центральной районной больницы Хакимьян Сафаргулов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили пресс-службы СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По версии следствия, с 2024 года руководитель требовал от сотрудников ежемесячно передавать часть заработной платы в обмен на «общее покровительство» и непривлечение к ответственности в случае нарушений. Работники, опасаясь за свою работу, соглашались и передавали суммы от 100 до 150 тыс. руб. ежемесячно.

11 декабря фигурант был задержан при получении взятки в размере 117 тыс. руб. В настоящее время проводятся следственные действия.

По решению суда главврач арестован до 11 февраля 2026 года.

Олег Вахитов