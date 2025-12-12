В Москве подвели итоги ежегодной Премии в области корпоративных инноваций (GIA). В этом году подано более 200 заявок из 30 регионов России. По итогам отбора заявок финалистами премии стали 64 российские крупные и малые технологические компании. Более 120 заявок отправлены на рассмотрение экспертному совету. Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова отметила, что премия GIA трансформировалась в площадку национального масштаба для стимулирования инновационной активности российского бизнеса.

Правительство Индии наложило штраф на авиакомпанию IndiGo в размере 580 млн рупий (почти $6,5 млн) за массовые сбои в работе в последние недели. Были отменены более тысячи рейсов, что привело к хаосу в крупнейших индийских аэропортах. В числе причин сбоев в работе компании эксперты называют новые правила, снимающие нагрузку на экипажи: время обязательного еженедельного отдыха пилотов увеличено с 36 до 48 часов, а количество ночных посадок в неделю сокращено с шести до двух.

Газета Financial Times назвала гендиректора компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга человеком года. По версии издания, гендиректор Nvidia является движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта, у которого есть потенциал изменить международную экономику. Ранее американский журнал Time назвал архитекторов искусственного интеллекта, в том числе Хуанга, людьми года.