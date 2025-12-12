Свыше трети жителей Ставрополья прошли диспансеризацию в 2025 году

По данным краевого минздрава, за 11 месяцев первый этап диспансеризации прошли 1 172 827 жителей региона, сообщает пресс-служба минздрава Ставропольского края. Основной поток составили взрослые пациенты, которые пришли в поликлиники по месту жительства по линии обязательного медицинского страхования. В рамках углубленной диспансеризации, которая предназначена для граждан с факторами риска и перенесших COVID19, обследование прошли 134 322 человека. Ведомство подчеркивает, что диспансеризация проводится бесплатно, а базовый пакет обследований одинаков для всех возрастных групп и расширяется в зависимости от года рождения пациента и сопутствующих жалоб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отдельным направлением в крае выделена диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста. Ее прошли 246 935 человек, что в условиях демографического давления власти рассматривают как инструмент контроля за фертильностью и ранней диагностики нарушений репродуктивного здоровья. Медики фиксируют высокий спрос на такие обследования со стороны женщин и мужчин в возрасте 18–44 лет, поскольку программа включает оценку гормонального статуса, репродуктивных рисков и консультации профильных специалистов. Детская диспансеризация развивается медленнее: по данным регионального минздрава, за отчетный период организованные обследования прошли 4 838 несовершеннолетних, в основном в составе организованных групп через школы и детские поликлиники.

Чаще всего врачи выявляют онкологические заболевания, болезни сердечнососудистой системы и органов дыхания, что укладывается в федеральную статистику по структуре заболеваемости. Региональные власти рассчитывают, что массовый охват позволит сместить диагнозы на ранние стадии и сократить смертность от инфарктов, инсультов и злокачественных новообразований. Углубленные осмотры дают возможность выявить скрытые формы гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких и сахарного диабета у пациентов, которые ранее не обращались к врачам. При подозрении на хроническое заболевание после первого этапа пациента направляют на дообследование, где уточняют диагноз и подбирают терапию.

Правила прохождения диспансеризации остаются едиными: граждане от 18 до 39 лет могут проходить ее раз в три года, при этом профилактический осмотр доступен ежегодно, а с 40 лет диспансеризация проводится каждый год. В стандартный набор обследований входят анкетирование, базовые лабораторные анализы, измерение артериального давления и индекса массы тела, флюорография и профилактический прием терапевта. В зависимости от возраста и пола к этому добавляют электрокардиограмму, измерение внутриглазного давления, маммографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а мужчинам старшей возрастной группы — определение уровня простатспецифического антигена в крови.

Станислав Маслаков