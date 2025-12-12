В Магнитогорске 2 тыс. специалистов подготовили по программе «Профессионалитет»

В рамках федеральной программы «Профессионалитет» для работы на Магнитогорском металлургическом комбинате подготовили 2 тыс. специалистов. Они учились в политехническом и многопрофильном колледжах города по направлениям «Металлургия» и «Машиностроение», сообщает пресс-служба компании.

ММК в рамках программы помогает образовательным учреждениям обновлять материально-техническую базу, создавать новые лаборатории, улучшать условия быта для студентов.

О результатах участия в проекте «Профессионалитет» ММК рассказал на областной ассамблее работодателей и социальных партнеров. Она прошла на площадке городского курорта «Притяжение» и собрала более 30 работодателей региона и 230 студентов из 17 колледжей. Основной темой обсуждения стали актуальные потребности рынка труда и эффективные механизмы подготовки специалистов. Представители ММК отметили, что сейчас одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются промышленные предприятия, стало усиление конкуренции за кадры. Кроме того, металлурги обратили внимание на трансформацию ценностей молодого поколения и снижение интереса молодежи к техническим специальностям.