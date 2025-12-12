Кравцов предложил «найти середину» в использовании электронных учебников в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил найти «оптимальную середину» в использовании электронных книг в школах. По его словам, многое зависит от возраста детей и самой литературы, поэтому электронный формат может быть дополнением, но не основным способом чтения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я пытался несколько раз электронную книгу прочитать, но это мои ощущения — не получается. Может быть, для ребят это новый формат, надо посмотреть. <...> Надо найти ту оптимальную середину, как использовать»,— сказал господин Кравцов на форуме школьных библиотекарей (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2025 года замминистра просвещения Александр Бугаев говорил, что в российских школах не будут применяться электронные учебники. Он пояснял: бумажный учебник «формирует мировоззрение» и «развитие ребенка». «Конечно, наши учебники останутся бумажными»,— заявлял он.

Полина Мотызлевская