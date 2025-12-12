В Ставрополе бывшего полицейского подозревают в превышении полномочий

Бывшего заместителя начальника отдела полиции № 4 в Ставрополе подозревают в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, с апреля по сентябрь подозреваемый не зарегистрировал часть заявлений о совершении краж из сетевых магазинов, чтобы искусственно улучшить статистику. Сотрудники СК России продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев