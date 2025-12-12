Башкирии выделили еще 200 млн рублей на агроклассы

Башкирия дополнительно получит 200 млн руб. на федеральный проект «Кадры в АПК», сообщил в соцсетях премьер-министр региона Андрей Назаров. Общий объем поддержки из федерального бюджета увеличился до 953 млн руб., софинансирование республики составит еще около 20 млн. руб.

По словам главы кабмина, проект включает пять направлений. Первое из них — компенсация предприятиям агропромышленного комплекса за обучение работников и практику студентов. По его словам, поддержку уже получили 277сотрудников 51 предприятия, 354 студента 31 предприятия. Второе направление — реконструкция и оснащение колледжей и агроклассов современным оборудованием, на эти цели направят 848 млн руб. Кроме того, предусмотрены средства на жилье для молодых специалистов, стимулирующие выплаты учителям агроклассов и преподавателям вузов.

Майя Иванова