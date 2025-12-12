Депутат Михаил Матвеев направил в ФАС запрос об «агрессивном» продвижении мессенджера МАХ

Депутат Госдумы Михаил Матвеев направил в ФАС депутатский запрос касательно «агрессивного продвижения частного мессенджера МАХ с использованием админресурса». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В запросе депутат указывает, что ему поступают многочисленные обращения граждан об административном принуждении их к установке мессенджера МАХ. Он обращает внимание, что мессенджер разработан частной компанией ООО «Коммуникационная платформа».

«Мониторинг информации об агрессивном продвижении частного мессенджера МАХ показывает признаки многочисленных нарушений законодательства о конкуренции: использование недостоверной информации (в частности определения «государственный мессенджер» в отношении частного продукта), создание технических преимуществ по приему сигнала (в т.ч. путем включения его в «белый список интернета» при невключении других), интеграция именно данного частного мессенджера в госсервисы, включая доступ в Госуслуги, использование электронной подписи и другая поддержка со стороны Минцифры и даже обязательное предварительное внедрение приложения на электронные устройства российского рынка начиная с 1 сентября, что создает ему по сути монопольное преимущество по сравнению с другими участниками рынка», — сообщает Михаил Матвеев в запросе.

Депутат просит антимонопольную службу проанализировать указанные факты и высказать позицию ведомства касательно наличия нарушений антимонопольного законодательства. Также Михаил Матвеев просит принять меры реагирования при наличии оснований.

Руфия Кутляева