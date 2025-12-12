Сотрудника газовой компании оштрафовали за коммерческий подкуп

Орджоникидзевский суд Перми признал виновным в коммерческом подкупе замначальника отдела территориального подразделения ООО «Газпром газнадзор» и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщают пресс-службы краевого СУ СКР и прокуратуры.

Как установило следствие, в июне 2024 года сотрудник газовой компании получил через посредника 200 тыс. руб. от руководителя подрядной организации. Деньги предназначались за подписание в рамках выполнения договора на поставку мостовых кранов документов на продукцию, не прошедшую контроль качества в силу множественных дефектов лакокрасочного покрытия, коррозии металла. Преступление было выявлено сотрудниками краевого УФСБ.

Суд оштрафовал виновного на 600 тыс. руб., а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях в сфере деятельности по техническому контролю и испытаниям сроком на один год. Приговор суда не вступил в законную силу.