Прикамский калийный завод оштрафовали за нарушение требований безопасности

Березниковское ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» привлекли к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений). Как сообщает пресс-служба Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ведомством были выявлены нарушения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений предприятия. Обществу назначен административный штраф, его сумма не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как установил Ростехнадзор, на объектах предприятия отсутствует локальная система оповещения, фактическое состояние дренажной станции №1 не соответствует проектной документации. Кроме этого, на площадке не проведена актуализация паспорта безопасности потенциально опасного объекта — шламохранилища, а также отсутствует автоматизированная система диагностического контроля.

Санкция за правонарушение по ст. 9.2 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия.