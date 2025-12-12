В Курчатове открыли памятник погибшему при обороне Суджанского района Чебневу

В курском Курчатове открыли памятник Герою России Сергею Чебневу, погибшему в боях за поселок Малая Локня. В церемонии открытия приняли участие помощник президента Владимир Мединский, губернатор региона Александр Хинштейн, мать и вдова военнослужащего, а также жители города.

Памятник военнослужащему создал архитектор Андрей Белый вместе со своей командой. Скульптура выглядит так, будто Сергей Чебнев выходит из скалы.

«Мы смотрим на этот прекрасный памятник, на его замечательный образ, настоящее мужское лицо. Мне кажется, пройдет еще много лет и защищать нашу землю по-прежнему будут люди такие, как он. С него будут брать образ, пример»,— сказал господин Мединский на церемонии (цитата по ТАСС).

Александр Хинштейн на открытии мемориала сообщил, что в Курске будет создана аллея Героев, и Сергей Чебнев займет на ней «одно из самых достойных мест».

Сергей Чебнев командовал батальоном 9-го полка. Он погиб в контратаке штурмовой группы под ударами минометов в боях за поселок Малая Локня, расположенный к северу от города Суджа. Тело военнослужащего обнаружили 10 марта под завалами у здания женской колонии в Малой Локне. 16 марта Сергея Чебнева похоронили в военном мемориале в поселке Медведевка в районе Калининграда.

6 марта президент Владимир Путин вручил звезду Героя России вдове подполковника Ольге. В наградном листе сказано, что отвага военнослужащих и действия их командира остановили движение украинской армии к Курской АЭС.

Полина Мотызлевская