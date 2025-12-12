Патрушев обратил внимание на роль морских советов в новых регионах

Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании ее совета по развитию и обеспечению морской деятельности обратил особое внимание на необходимость организации работы морских советов в новых субъектах РФ.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Николай Патрушев

Председатель поручил управлению президента по вопросам национальной морской политики оказать новым регионам организационную помощь в этом вопросе, а другим приморским субъектам, где работа морских советов уже налажена, поделиться практическим опытом. «Морская коллегия готова оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе»,— заявил господин Патрушев.

Морским советам поручено сосредоточить усилия на комплексном анализе и выработке предложений по развитию морского потенциала регионов с учетом природно-географических и климатических условий, а также стратегических задач национальной морской политики. Кроме того, они станут ключевыми площадками для мониторинга и информационно-аналитического сопровождения реализации морской политики.

В августе в интервью «Российской газете» Николай Патрушев говорил, что процесс формирования морских советов в новых регионах «завершается». «Отдельный акцент в их работе сделан на безопасности судоходства и морской инфраструктуры»,— отмечал помощник президента.

