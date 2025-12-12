В Белоруссии пресекли крупнейшую в истории страны поставку наркотиков на $62 млн

Белорусские таможенники пресекли крупнейшую в истории страны поставку наркотических и психотропных веществ из Евросоюза. Объем партии составил около 1,3 тонны, а приблизительная стоимость изъятых товаров — $62 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Мужчины планировали перевезти в Россию и Белоруссию 8 тыс. брикетов с 915 кг гашиша и 50 коробок с 367 кг мефедрона в грузовике польского перевозчика. Товар намеревались переместить под видом партии минеральной воды, несколько десятков бутылок использовали «для прикрытия». После сканирования содержимого грузовика, работники таможни решили провести тщательный досмотр.

Сотрудники белорусской таможни совместно коллегами из России, куда далее должен был отправиться груз, провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате расследования арестованы участники международной преступной группы. Среди них — граждане Евросоюза, России, Белоруссии и Молдовы.

При обыске у задержанных изъяли еще 5 кг гашиша и мефедрона. Суммарно стоимость изъятой партии наркотических и психотропных веществ на черном рынке составляет $62 млн. Этого количества хватило бы на 2 млн 933 тыс. разовых доз, следует из сообщения таможенного комитета. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Им грозит лишение свободы до 20 лет.