В Оренбуржье от РЖД в федеральный бюджет поступили деньги за сбитого лося

Заместителю начальника Южно-Уральской железной дороги в Оренбургском регионе внесено представление, по результатам рассмотрения которого выработаны организационные меры для минимизации случаев травмирования животных. В доход федерального бюджета перечислены 80 тыс. руб. в качестве компенсации вреда, причиненного дикой природе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

В октябре ОАО «Российские железные дороги» в процессе эксплуатации подвижного состава допустило смертельное травмирование лося. Произошло это на перегоне железнодорожных станций Колтубанка — Неприк.

Руфия Кутляева