В Озерске все школы перевели на дистант из-за ОРВИ и гриппа

Из-за резкого роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Озерске приостанавливают учебный процесс в школах и частично в учреждениях профобразования. С 13 по 20 декабря обучение будет проходить в дистанционном формате, сообщает пресс-служба администрации Озерска.

Сейчас в городе более 80 классов в разных школах закрыты на карантин. По решению межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, на дистант переводят всех школьников, учащихся первых и вторых курсов ссузов. Также с 13 по 20 декабря отменяются занятия в кружках и секциях, а также в учреждениях, подведомственных управлениям культуры, физкультуры и спорта.

19 декабря комиссия рассмотрит вопрос о возобновлении учебного процесса.