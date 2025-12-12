Фигурантам дела о хищении при испытании вакцины от рака дали до 5,5 года условно

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве при испытаниях лекарства от рака. На скамье подсудимых оказались гендиректор ООО «Фармакоген» Михаил Захаров, Владимир Криштоп и профессор университета ИТМО Владимир Виноградов. Захарову условно назначили 5,5 лет, остальным фигурантам — по 4 года, сообщила пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в 2021 году ООО «Фармакоген» и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» привлекли для тестирования нового препарата против рака. Организации должны были вызвать рак кожи у крыс, а затем протестировать на них лекарство.

Для моделирования рака «Фармакоген» заключила договор на 50 тыс. руб. с ФГБОУ «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» («Ивановская ГСХА»). На деле академия занималась передержкой крыс, а спустя 5 месяцев вернула животных. Затем «Фармакоген» подготовила ложные документы о неэффективности препарата, за что получила 20 млн руб. При этом после повторного тестирования лекарство оказалось рабочим.

Также Михаил Захаров совершил преступление, связанное с «изучением безопасности поглощения лекарств организмом» и их выведения из организма. В результате он похитил 9,8 млн руб.

Фигуранты признали вину, раскаялись и частично погасили ущерб. Суд удовлетворил гражданский иск на более чем 12,8 млн руб., а также сохранил арест на имущество осужденных. Пресс-служба судов отметила, что в деле есть четвертый фигурант, однако он скрылся за границей и объявлен в международный розыск.

Никита Черненко