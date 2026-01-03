От унитазов до бармалеев

В 2025 году чиновники Татарстана удивляли высказываниями о неумении жителей пользоваться унитазами, добрых талибах-бармалеях, покупке «товаров для взрослых» через мессенджер Max, переходе с 4G на 2G и организации попуток для жителей сел. «Ъ Волга-Урал» вспоминает самые запоминающиеся фразы года.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о неумении жителей пользоваться унитазом

Унитазная грамотность

Мэр Казани Ильсур Метшин в октябре раскритиковал жителей города за большое количество засоров канализации.

«50 засоров в день — это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема», — заявил градоначальник на аппаратном совещании.

На момент заявления мэра работники МУП «Водоканал» с начала 2025 года устранили свыше 13 тыс. засоров канализации, вызванных сбросом предметов личной гигиены и салфеток.

Высказывание принесло господину Метшину первое место в рейтинге медийной активности глав районов и городов Татарстана в Telegram по итогам октября. Пост с цитатой на момент публикации набрал 481 тыс. просмотров.

Добрые бармалеи

Министр промторга Татарстана Олег Коробченко в августе опроверг представления о талибах.

«Многие боятся в Афганистан ехать из-за того, что талибы нарисованы как очень страшные злодеи — бармалеи. На самом деле они добрые бармалеи. Там женщины ходят спокойно, работают, учатся», — отметил господин Коробченко в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Министр объяснял возможности сотрудничества с Афганистаном в рамках проекта по переброске воды в Кабул. По его словам, афганская сторона видит в республике более надежных и честных партнеров.

Цитата вывела господина Коробченко на первое место в рейтинге медийной активности членов правительства Татарстана в Telegram по итогам августа. Пост набрал 900 тыс. просмотров, однако на момент публикации его удалили.

Из пещеры за мамонтом

В декабре глава Минпромторга республики объяснил технологический прогресс женским влиянием.

«Не было женщин, мы, мужчины, были бы в пещерах до сих пор. Поймали бы одного мамонта, разделили — и сидели бы спокойно. Появились женщины... говорят: я шубу хочу из мамонта... Появилась конкуренция», — заявил Олег Коробченко на пресс-конференции, посвященной выставке-форуму «Comtrans-2026».

Высказывание прозвучало в контексте обсуждения размещения в Татарстане производства беспилотных вертолетов на базе Ка-226.

Max «для взрослых»

Глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин в сентябре заявил на форуме Kazan Digital Week, что мессенджер Max позволит покупать «товары для взрослых» без документов.

«В Max все находится в одном месте — это очень удобно. Я все время водительские права забываю. У нас в ближайшем будущем появятся магазины, где можно подтвердить свой возраст, когда покупаешь „товары для взрослых“», — рассказал министр.

Назад в 2G

В том же месяце глава Минцифры республики, объясняя проблемы со связью в двух районах Казани полным отключением интернета рядом с авиационным заводом, рекомендовал жителям переключаться с 4G на 2G и 3G.

«Да, это неудобно, да, это медленно, но это безопасно для этой территории», — отметил господин Хайруллин.

Он также посоветовал переходить из Telegram и WhatsApp в мессенджер Max, в котором «все хорошо слышно».

Не тот Маск

В октябре, уже покинув пост, Айрат Хайруллин раскритиковал визит в Казань Эррола Маска, отца Илона Маска.

«Эррол Маск не принимает управленческих решений в компаниях Илона Маска, не обладает влиянием в технологической или инвестиционной сфере. В современном мире особенно важно сохранять собственное мышление и не поддаваться очарованию громких фамилий», — написал уже экс-министр в своем Telegram-канале.

Накануне заявления Эррол Маск посетил ИТ-парк Казани и Иннополис, положительно оценив развитие столицы республики.

Попутки вместо автобусов

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина в апреле предложила жителям отдаленных сел создавать чаты и ездить на попутках.

«В нашу эпоху цифровизации, когда у всех есть телефоны, можно организовать чаты типа „Попутчик“ и всех жителей маленьких населенных пунктов включить туда», — заявила чиновница на заседании комитета Госсовета.

Глава комитета Андрей Егоров тогда же отметил, что жалуются в основном люди старшего поколения, которые «не умеют пользоваться чатами». Министр транспорта Фарит Ханифов позже объяснил «Ъ Волга-Урал» высказывание подчиненной тем, что она, возможно, не так высказалась.

Проверял лично

Раис Татарстана Рустам Минниханов в апреле поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил мировой рекорд канадского хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки.

«Нормально играет парень. Проверял лично!» — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Свою 895-ю шайбу в НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил во время гостевого матча против «Айлендерс». Таким образом, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Бордовый цвет старит

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в августе раскритиковала новый стандарт школьной формы, представленный Минпросвещения.

«Вопросы вызывает и белый высокий воротник, который будто увеличивает и без того приплюснутую шею. Кружевное жабо отличается по оттенку белого от воротника. Из-за этого образ для девочки выглядит дешево», — заявила госпожа Волынец в своем Telegram-канале.

По мнению детского омбудсмена, бордовый цвет в форме для девочек старит. Госпожа Волынец также отметила, что пиджак для мальчиков стоит дороже остальных элементов формы, а галстук «изрядно стесняет». В сентябре Ирина Волынец покинула пост детского омбудсмена в связи с истечением срока контракта.

Снег не отговорка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в марте потребовал немедленно начать поиски останков пропавшей несовершеннолетней из Челябинской области на территории Татарстана. Руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин предлагал начать поиски после схода снежного покрова.

«Наличие снега — это отговорка и демонстрация нежелания работать», — заявил господин Бастрыкин.

Что там с полицией происходит

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в апреле возмутилась из-за бездействия полицейских Чувашии после инцидента с треш-блогершей из Чебоксар.

«Где вообще ПДН, КДН, которые позволяют „матери двоих детей“ снимать порно на фоне спящих детей и выкладывать в соцсети? Что там вообще с полицией в регионе происходит такое, что они даже не могут пресечь публичное унижение и оскорбления в свой адрес при исполнении?» — написала госпожа Мизулина, комментируя поведение женщины

Ранее глава лиги опубликовала видео из самолета, в котором летела с блогершей. По ее словам, та вела себя неадекватно, провоцировала на конфликт и чуть не подралась с бортпроводницами.

Были сильные дожди

Зампред правительства России Марат Хуснуллин в феврале объяснил отставание в строительстве участка М-12 от Казани до Екатеринбурга погодными условиями.

«Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — сказал господин Хуснуллин после облета строящегося участка.

Открытие было запланировано на конец июня. В июле Владимир Путин открыл движение по участку трассы.

Лес — дело наживное

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов в декабре высказался о проекте дублера Оренбургского тракта в Казани.

«Лес — это дело все-таки наживное. Понятно, что направо-налево леса рубить нельзя, но когда нужно смотреть на 20–30 лет вперед, нужно к этому подходить трезво», — заявил господин Ханифов на пресс-конференции.

Высказывание прозвучало после того, как жители поселка Отары записали видеообращение, выразив опасения, что из-за строительства новой дороги дома в поселке будут снесены, а лес вырублен. Министр уточнил, что общественные организации, экологи и лесники смогут принять участие в проектировании рабочей документации.

