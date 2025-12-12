Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего с двух часов ночи уничтожено 13 украинских дронов вблизи столицы.

Как сообщил господин Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают специальные службы. Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

По данным Минобороны России, с 9:00 до 13:00 по мск над Московским регионом были сбиты шесть украинских дронов.