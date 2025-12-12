Минобороны предложило создавать в регионах с военным положением единые штабы обороны

Минобороны России предложило создавать единый межведомственный орган координации в регионах, где вводится военное положение. Инициатива учитывает опыт присоединенных территорий, где в первые годы специальной военной операции (СВО) существовало сразу два дублирующих друг друга органа.

Министерство разместило проект федерального закона на сайте опубликования правовых актов. Согласно пояснительной записке, инициатива разработана «с учетом опыта функционирования штабов обороны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

В новых регионах с октября 2022 года до августа 2023 года существовало сразу два координирующих оборону органа: оперативные штабы и штабы территориальной обороны субъектов Российской Федерации. При этом штабы дублировали друг друга по составу участников и функциям. В частности, они отвечали за проведение мобилизационных мероприятий в экономике, органах власти и местного самоуправления, а также руководили гражданской обороной, защитой населения и удовлетворением нужд Вооруженных сил России. В 2023 году их слили в единый межведомственный орган — штаб обороны.

Формат, ранее применявшийся только в присоединенных регионах на основании президентского указа, Министерство обороны предлагает перенести в федеральный закон (ФЗ) «Об обороне». Авторы законопроекта предлагают урезать до четырех пунктов существующую статью «Территориальная оборона» (ст.22), которая ранее регламентировала работу «штабов территориальной обороны». Работа новых органов — «штабы обороны» — будет регламентирована в новой статье ФЗ «Межведомственные координирующие органы».

Согласно предлагаемым поправкам, штабы обороны будут создаваться на уровне субъектов и муниципальных образований, где вводится военное положение. Порядок их работы во многом схож с ликвидируемыми «штабами территориальной обороны». Главное нововведение — пункт о сборе данных в перечне основных полномочий: «организуют сбор, обобщение и анализ данных обстановки, сложившейся на территории». Помимо этого, из набора задач штабов могут пропасть «мероприятия по противодействию терроризму».

Степан Мельчаков