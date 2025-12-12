Количество казней в США достигло максимума за 15 лет

64-летний Гарольд Николс стал 46-м заключенным, казненным с начала этого года, следует из данных Информационного центра о смертных казнях в США. Таким образом, количество казней в стране за год достигло максимума за последние 15 лет. В последний раз так много людей казнили в Штатах в 2010 году.

Николс был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство. Его жертвой в 1988 году стала 20-летняя студентка. Мужчина также признался в нападениях на других женщин. Он провел в камере смертников 35 лет. «Я сожалею»,— сказал он о своих преступлениях незадолго до казни.

Смертные казни в США были приостановлены в 2021 году мораторием, введенным Джо Байденом. Однако Дональд Трамп, вернувшийся к власти в январе этого года, отменил действие моратория.

Кирилл Сарханянц