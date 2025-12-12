Заксобрание Ульяновской области не приняло законопроект по земле для многодетных

В пятницу на внеочередном заседании заксобрания Ульяновской области депутаты единогласно проголосовали против принятия во втором чтении законопроекта по земле для многодетных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, подготовленный региональным минимущества, предполагает внесение изменений в две статьи регионального закона о регулировании земельных отношений, вводя для многодетных семей дополнительные критерии: не менее пяти лет проживания на территории региона и соответствие критериям нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Как доложил депутатам региональный министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров, критерий нуждаемости уже вводился в регионе в 2015 году, но в 2018 году был отменен. И если в октябре 2018 года в очереди на получение бесплатного земельного участка под строительство стояло 1843 многодетных семьи, то после снятия критерия, по состоянию на 1 августа 2025 года, в очередь на предоставление участков встала уже 6521 многодетная семья, из них в Ульяновске 4241 семья. По словам министра, отмена критерия «привела к наполнению очереди», в то же время город располагает ограниченным объемом земель под выделение участков, эти участки необходимо обеспечивать инфраструктурой (дорога, инженерные сети), а для обеспечения инфраструктурой 1 тыс. уже предоставленных земельных участков требуется 1,423 млрд руб. Он отметил, что «постановка на учет многодетных семей без учета уровня их достатка при ограниченности земельных ресурсов приводит к ущемлению прав той категории многодетных семей, которые действительно нуждаются в социальной поддержке». Он также заявил, что законопроект обсуждался с инициативной группой многодетных семей.

Депутаты, согласившись с введением критерия оседлости, высказались против критерия нуждаемости. Руководитель исполкома реготделения «Единой России», депутат Константин Долгов заявил, что «введение критерия нуждаемости будет противоречить самому смыслу» выдачи земли под строительство жилья. «С введением критерия в этой формулировке мы предоставим участки многодетным, которые финансово никогда не смогут построить дома, сразу начнутся перепродажей земельных участков. Мы и сейчас сталкиваемся с тем, что половина участков перепродается, а с введением критерия будет все 100%»,— заявил господин Долгов. Все фракции поддержали предложение ЕР. Фракции КПРФ и ЛДПР вдобавок заявили, что необходимо устранять первопричины проблемы — обеспечивать участки инфраструктурой.

В итоге законопроект был принят только в первом чтении и отправлен на доработку.

Между тем руководитель АНО содействия многодетным семьям Димитровграда «Все вместе», фермер Алексей Якушев заявил в беседе с «Ъ-Волга», что когда готовился законопроект, с многодетными министерство не советовалось. «Многодетные семьи категорически против введения критерия нуждаемости. Если закон будет принят в первоначальном виде, мы выйдем на митинги и демонстрации протеста, будем требовать отставки правительства»,— заявил лидер многодетных семей.

Сергей Титов, Ульяновск