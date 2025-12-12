На Дону обсудили господдержку крупных инвестпроектов АПК

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко посетила Миллеровский район, где ознакомилась со строительством маслоэкстракционного завода и работой крахмалопаточного предприятия «Амилко». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время рабочей поездки глава министерства изучила два ключевых инвестиционных объекта. Первым стал строящийся маслоэкстракционный завод МПК «Светлый» производительностью 600 тонн в сутки. Затем министр посетила действующий крахмалопаточный завод «Амилко», где ознакомилась с технологическими процессами и наградила благодарственными письмами сотрудников предприятия.

Компания «Амилко» увеличивает объемы переработки зерна до 500 тыс. тонн ежегодно и запускает импортозамещающие производственные линии. Предприятие активно вкладывает средства в развитие районной инфраструктуры, поддерживает сферы здравоохранения и культуры, оказывает помощь жителям.

В рамках визита Касьяненко провела заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники обсудили планы развития «Амилко» и возможности государственной поддержки.

«Инвестиции в переработку это не только рост производства, но и укрепление всей региональной экономики. Когда предприятия берут новую высоту, выигрывает весь Дон»,— подчеркнула министр.

Валентина Любашенко