В Самарской области при столкновении двух грузовиков погиб человек

В Волжском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Погиб человек, сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации министерства, в пятницу, 12 декабря, в 11:00 (MSK+1) на 68-м км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград водитель 1981 года рождения управлял грузовым автомобилем МАЗ. Он двигался со стороны села Калинки в направлении Чапаевска. Водитель не справился с управлением, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, груженым щебнем.

По инерции от удара автомобиль Scania под управлением водителя 1971 года рождения съехал в кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля МАЗ скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Движение на участке дороги частично перекрыто. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Руфия Кутляева