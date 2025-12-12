Ушаков поделился впечатлением относительно украинских доработок мирного плана

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым сказал, что у российской стороны есть впечатление, что мирный план, над которым работают Украина, ЕС и США, «будет ухудшен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен. С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный», — сказал Юрий Ушаков.

«Дело в том, что мы-то в последний раз общались с американцами серьезно, так сказать, углубленно 2 декабря. После этого мы их бумаги, которые они готовят и в которые, я полагаю, европейцы и украинцы вносят свои какие-то правки, — мы их не видели», — пояснил господин Ушаков.

«Мое личное мнение, — продолжил Юрий Ушаков, — что эти бумаги не будут для нас иметь более привлекательный характер характер, чем до этого». — «И скорее всего, даже наоборот?» — «Ну, конечно, наоборот, — признался господин Ушаков. — И это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам».

«Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор. А документов, про которые вы говорите, мы даже не видели. Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем... Нет-нет, явно что не в лучшую сторону!» — добавил он.