Стоимость золота превысила $4367 за тройскую унцию впервые с конца октября

Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вырос до $4367 за тройскую унцию впервые с 21 октября. Это следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 13:58 (по мск) цена на золото выросла на 1,25% и достигла $4367,1 за тройскую унцию. К 14:05 стоимость драгоценного металла замедлилась до $4364,2 (+1,17%).

В этот же момент фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $64,7 за тройскую унцию (+0,17%), оставаясь на рекордных позициях по своей стоимости после 11 декабря.