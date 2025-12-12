В Орске произошел пожар на промышленном объекте на площади 200 квадратных метров

В Орске произошел пожар на промышленном объекте. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

На объекте ликвидировано открытое горение. Пострадавших и травмированных нет. На технологический процесс возгорание не повлияло. В ведомстве отмечают, что губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев держит ситуацию на личном контроле, находится на связи с главой Орска.

В МЧС Оренбуржья уточняют, что в ликвидации пожара задействованы 46 человек и 17 единиц техники.

Руфия Кутляева