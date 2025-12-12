В Самаре вынесли приговор водителю катера, столкнувшегося с теплоходом «Валдай»

Суд вынес приговор судоводителю из Самары, допустившему нарушения управления маломерным судном, которые привели к происшествию на реке. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

В июле 2024 года в Красноглинском районе Самары осужденный с двумя пассажирами на борту нарушил правила судовождения и столкнулся с теплоходом. Пассажирам катера был причинен тяжкий вред здоровью. У водителя не было прав на управление катером. Судоводитель выехал на судовой ход, пересек линию движения теплохода «Валерий Грушин» (марки «Валдай») и столкнулся с ним.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.

Руфия Кутляева