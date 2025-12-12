«Дарить часы малознакомому человеку точно не стоит»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, на что стоит обратить внимание, если принято решение вручить часы.

Недавно ко мне за советом обратилась подруга, которая хотела подарить знакомому часы. Поскольку пришлось выработать целую систему, чтобы помочь ей, я поделюсь этими нехитрыми на самом деле, но, как показал опыт моей подруги, полезными советами. Во-первых, часы — достаточно персональная вещь, поэтому дарить их малознакомому человеку точно не стоит. Но если вам кажется, что вы знаете человека хорошо и уверены, что такому презенту он будет рад, то определяйтесь с бюджетом и вперед. Сумма вообще первое, с чем стоит определиться. Кроме того, нужно обратить внимание на то, какую одежду носит человек и, если есть возможность, какие часы предпочитает. Любителю крупных хронографов совершенно точно не «зайдут» классические трехстрелочники, а фанату костюмов с рубашками на запонках не понравится какой-нибудь Royal Oak Offshore, но ему подойдут ультратонкие модели.

Изучая, какие часы носит человек, смотрите не только на размеры, цвета, материалы, но и на индикации на циферблате. Нередко люди отдают предпочтения одинаковым функциям, например, владельцу часов может быть принципиально, чтобы на них было окно даты. Кто-то любит, чтобы были обозначены исключительно арабские цифры. Подумайте об увлечениях и образе жизни одаряемого: путешественникам подойдут модели с несколькими часовыми поясами, любителям подводного мира — дайверские. Тут даже если не угадаете точно, все равно вызовете приятные эмоции тем, что помните, чем человек по-настоящему увлечен.

И главное — не совершайте ошибки и не дарите часы коллекционеру, конечно, если он сам вам не сказал, за чем конкретно он сейчас охотится. Вы можете потратить сотни тысяч долларов и не угадать, потому что коллекционеры — они люди особенные. И им может быть важно не просто получить экземпляр из лимитированной серии 1925 года в восемь экземпляров, но именно те, что имеют порядковый номер пять. Гадать тут бесполезно.

Анна Минакова